Внедорожник BMW X7 переделали в пикап

Прошлой осенью руководитель отдела разработок баварского автогиганта BMW Клаус Фролих опровергал слухи о том, что BMW рассматривает возможность выпуска пикапов, однако стажеры завода марки в Мюнхене решили не обращать на это заявление внимание, взявшись за разработку и постройку пикапа на базе кроссовера X7.

Презентация опытного образца автомобиля состоялась на фирменном мероприятии BMW Motorrad Days в немецком городке Гармиш-Партенкирхене. Организацией фестиваля занималось мотоциклетное подразделение «БМВ».

Согласно информации, опубликованной в релизе прототипа, на создание машины ушло около десяти месяцев, что навивает на мысли – стажеры начали создание этой модели еще до официального дебюта серийного X7, представленного в октябре прошлого года.

Пикап оказался на 10 сантиметров длиннее своего прародителя, а длина его погрузочной площадки составила 1,4 и 2 метра с закрытым и открытым бортом соответственно.

За счет использования в конструкции кузова композитных материалов пикап удалось сделать легче почти на 200 кг по сравнению с серийным кроссовером.

Для того, чтобы продемонстрировать погрузочные возможности машины, в кузов пикапа поместили вседорожный мотоцикл BMW F850 GS.