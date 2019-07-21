В Сети вспомнили необычный УАЗ «Головастик»

Компания «УАЗ» продолжает рубрику, посвященную воспоминаниям и своих самых необычных моделях. На сей раз пришел черед автомобиля, использовавшегося в качестве ремонтника дорог в СССР.

Автомобиль был спроектирован на базе УАЗ-452Д и именовался индексом ДС-67А. Машина занималась заливкой швов при ремонте «приунывшего» асфальта.

На раме «Головастика» был установлен 150-литровый котел для битумной мастики, а также установка для заполнения швов и компрессор.

Во время движения жидкость в котле подогревалась до рабочей температуры (160-180 C) выхлопными газами, а непосредственно во время работы – жидкотопливной горелкой, что позволяло после остановки заливать битумную мастику в щели асфальта под давлением. Просто и эффективно.