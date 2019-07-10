В сети появились новые шпионские фото Volkswagen ID.3

Один из пользователей Твиттера опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии нового электрокара модели Volkswagen ID.3, который в настоящий момент ещё не был официально представлен общественности.

Фотографии удалось сделать Штутгарте. Энтузиаст отмечает, что выглядит электромобиль просто бесподобно и у него есть все шансы на то, чтобы стать самым продаваемым электрифицированным хэтчбеком на рынке Старого Света.

Отметим, что уже известно о том, что автомобиль будет продаваться с тремя вариантами аккумуляторов: на 45, 58 и 77 кВтч. При этом, запас хода составляет 330, 420 и 550 лошадиных сил соответственно. За стандартную модификацию нужно будет заплатить примерно 30 тысяч евро.