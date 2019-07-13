В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей. Её владелец – Арсений – вложил в машину немалую сумму – около 1,5 миллиона рублей, оснастив внедорожник большими 22-дюймовыми колесами, турбо-китом и кастомным выхлопом.

В качестве дисков для своей «Нивы» молодой человек приобрел оригинальные 22-дюймовые колеса фирмы Vossen, стоимостью 400 тысяч рублей, попутно обув их в покрышки Michelin Pilot Sport 4S. Дополнительно внедорожник получил полностью светодиодную оптику, включая светодиодные задние фонари, а также наружные зеркала заднего вида от Mercedes S-Class W221 и раздвоенную выхлопную систему с насадками фирмы Acrapovic.

Порядка 120 тысяч рублей у молодого человека ушло на турбо-кит, что позволило увеличить мощность стоковой «Нивы» до 135 лошадиных сил и 230 Нм момента. В итоге, с учетом доработанного двигателя и выхлопа, с места до первой «сотни» турбо-«Нива» стала разгоняться за 11 секунд, что на 6 секунд быстрее, чем стоковая Lada 4×4 Bronto, приобретенная Арсением новой за 666 тысяч рублей.