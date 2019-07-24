В Россию «хлынут» подержанные китайские автомобили

В мае 2019 года Министерство торговли Китая выдало разрешение на организацию поставок подержанных автомобилей из страны, что раньше было запрещено по закону. Согласно информации, опубликованной порталом China-Daily, первая партия б/у-автомобилей из «Поднебесной» накануне отправилась на рынке Камбоджи, Нигерии, Мьянмы и России.

Суммарная стоимость первой партии машин составила более 2 миллионов 500 тысяч долларов, поэтому средняя стоимость одного автомобиля была равна 8 тысячам 300 долларам (525 тысяч рублей по актуальному курсу). Информации о том, автомобили каких марок вошли в первую партию подержанных машин из КНР, пока нет.

Экспортировать б/у-автомобили из Китая было разрешено пока десяти провинциям страны, в том числе Пекину, Шанхаю и Тяньцзиню.