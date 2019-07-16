В России всё-таки появится сервис для обжалования штрафов онлайн

Депутаты ЛДПР не так давно внесли на рассмотрение соответствующий законопроект. Многие полагали, что он не получит поддержки. Однако, несмотря на это, обсуждение инициативы продолжается.

Практика показывает, что львиная часть автомобилистов, которая не согласна со штрафами, всё равно не хочет их обжаловать. Это связано с длительной и изнурительной процедурой подачи заявлений. Нередко водителям приходится отправляться в отделения ГИБДД, чтобы предоставить различные доказательства своей невиновности. На это уходит немало времени, да и денег.

На основании этого представители партии ЛДПР создали законопроект, который подразумевает создание всероссийского сервиса, который помог бы оспаривать ложные штрафы в режиме онлайн. Прямо в заявке можно было бы прикреплять доказательства. Например, если штраф выписан за превышение скорости, но видеорегистратор автомобилиста зафиксировал параметры движения, и нарушения в них нет.