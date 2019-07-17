В России ужесточается наказание за непропуск скорой помощи

В окончательном чтении был принят законопроект, который подразумевает ужесточение мер наказания в случае, если автомобилист пренебрежёт правилами и не пропустит карету скорой помощи.

Ранее действовало правило, которое подразумевало лишение водителя прав на управление ТС на срок от 1 до 3 месяцев в том случае за правонарушение. А минимальный размер санкций составляет 500 рублей штрафа. Однако, за вытекающие из нарушения последствия, к примеру, если пациенту в скорой из-за задержки стало хуже, не предусмотрено никакого наказания. И это законодатели решили изменить, сообщив об этом ещё 2 года назад. И только в этом году документ прошёл первое чтение.

Теперь же стало ясно, что в скором времени в силу вступят новые изменения, которые подразумевает штраф из-за непропуска кареты скорой помощи либо же патруля полиции с соответствующими опознавательными знаками составит от 3 до 5 тысяч рублей. Более того, водителя могут лишить прав на срок от 3 месяцев до года. Если же здоровью пациента в результате инцидента был нанесён ущерб, то за это недобросовестный водитель может понести наказание в виде 2 лет лишения свободы. Если же пациент умер, то водитель может сесть на срок до 4 лет.