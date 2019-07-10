В России появятся турбоперекрёстки

В новый национальный стандарт внесут изменения уже в скором времени. В этом процессе будут участвовать представители ЦОДД.

Специалисты полагают, что появление так называемых турбоперекрёстков помогут значительно снизить аварийность именно на таких участках дорог. Кроме того, это может дать возможность увеличить пропускную способность в среднем на 25 процентов. Отметим, что речь идёт об использовании принципиально новой разметки на круговых пересечениях дорог. Там появятся коридоры, в которых будет действовать правило: «автомобили, двигающиеся направо, перестраиваться не должны».

Пока что нововведения планируется вводить в столице. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что это турблокольцо станет далеко не первым в Российской Федерации. Так, ещё в прошлом году в Чебоксарах появилась аналогичная разметка, которая в действии показала эффективность подобного решения. Именно после изучения результатов эксперимента специалисты приняли решение о необходимости внедрять такие системы разметок по всей стране.

Кроме того, в текущем году планируется утвердить возможность устанавливать квадратные светофоры. Таким образом, удастся сделать световые обозначения более заметными для всех участников дорожного движения.