В России появятся беспилотные ГАЗели

Представители компании ГАЗ решили рассказать о том, насколько они продвинулись в беспилотных испытаниях. Напомним, что проводились они на моделях Next. Сам автопилот соответствовал требованиям систем 4 и 5 уровня автономности.

Для того, чтобы провести испытания, был использован специализированный полигон на территории производителя. Тесты продолжаются и в настоящий момент. Прорабатываются различные сценарии поведения машин на дорогах. Оттачивается система функционирования. Всё это нужно для того, чтобы беспилотные авто ГАЗ были абсолютно безопасными на дорогах и реагировали на любые ситуации вне зависимости от погодных условий. Пока что неясно, когда именно испытания перейдут на дороги общего пользования.

Напомним, что впервые беспилотников от ГАЗ мир увидел в прошлом году в рамках столичного автосалона. Тогда общественность смогла изучить сразу два прототипа. Какой именно показывает лучшие результаты, пока неясно.