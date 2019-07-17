В России построят безальтернативные платные дороги

В настоящий момент разрабатываются соответствующие правила. И когда они будут готовы и вступят в силу, то затронут большую часть территории страны.

Так, представители Министерства транспорта сообщили о том, что ими была подготовлена поправка к закону об автодорогах, и в настоящий момент она отправилась на изучение в профильный комитет Государственной Думы. Если новую инициативу одобрят, то собирать плату за проезд по безальтернативным дорогам Крайнего Севера, для которых не предусмотрено дублёров, можно будет на законодательном уровне. При этом, существует одна оговорка: взимать плату будут только с владельцев коммерческого транспорта, тогда как обычные автомобилисты не будут нести финансовых потерь.

Напомним, что согласно актуальному законодательству, невозможно взимать плату за проезд по высококлассной дороге в том случае, если для неё не предусмотрена дублирующая дорога. Что касается некоторых депутатов, то они опасаются, что введение новых инициатив может привести к тому, что бесплатных дорог в северных регионах и вовсе не останется.