В России подорожали три модели Lexus

Японская автомобильная марка Lexus повысила цены на три свои модели в России. Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», в июле в стране выросла стоимость автомобилей: Lexus LC500, Lexus LS350 и Lexus LS500. Данные модели подорожали во всех комплектациях.

Так, за купе LC500 в версии Sport+ теперь просят до 8 миллионов 399 тысяч рублей.Стоимость премиального седана LS350 составляет 5 миллионов 947 тысяч рублей за версию Comfort и 6 миллионов 910 тысяч рублей за комплектацию Executive. Что касается 4-дверки LS500, то её стоимость в версии Sport+ отныне составляет 8 миллионов 399 тысяч рублей.

Напомним, что это подорожание не является единственным для автомобилей Lexus в этом году. Так, весной японцы увеличили цены на модели NX200, NX300 и NX300h.