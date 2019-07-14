В России подорожали дизельные Volvo XC40

Компания Volvo подняла цены на все дизельные модификации своего компактного кроссовера XC40. Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», рост стоимости машин XC40 с моторами D3 и D4 составил 20 тысяч рублей, что в процентном соотношении эквивалентно прибавке в 0,6 – 0,9%.

Отныне цена модели XC40 с 2-литровым дизельным мотором на 150 лошадиных сил составляет от 2 миллионов 288 тысяч рублей. За комплектацию R-Design с аналогичным двигателем просят от 2 миллионов 940 тысяч рублей.

Стоимость версии Momentum с 2-литровым 190-сильным «дизелем» составляет от 2 миллионов 775 тысяч рублей, а «топовой» R-Design – 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Что касается всех бензиновых модификаций Volvo XC40, то они сохранили свои прежние цены, стартуя с отметки в 2 миллиона 615 тысяч рублей и заканчиваясь на сумме в 3 миллиона 142 тысяч рублей.