В России подорожали автомобили бренда Kia

Компания Kia повысила цены на четыре свои модели на российском авторынке. Согласно данным, опубликованным порталом «Цена Авто», в июле выросла стоимость всех комплектаций седана K900 и хэтчбека Picanto, а также большинства комплектаций хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW.

С учетом повышения прайса стоимость премиальной 4-дверки K900 составляет в базовой комплектации 3 миллиона 269 тысяч рублей (+100 тысяч рублей).

За хэтчбек Picanto в стартовой версии просят от 674 тысяч 900 рублей, что на 10 тысяч рублей дороже, чем было до этого.

Стоимость Kia Ceed и его универсал версии Ceed SW увеличилась на 10 тысяч рублей. За базовую модель просят от 1 миллиона 69 тысяч 900 рублей, а за универсал-версию от 1 миллиона 109 тысяч 900 рублей.

При этом стоимость Ceed с 1,4-литровым мотором на 140 «сил» и «роботом» в комплектациях Premium и Premium+ осталась без изменений – от 1 миллиона 459 тысяч и 1 миллиона 569 тысяч 900 рублей и от 1 миллиона 529 тысяч 900 и 1 миллион 639 тысяч 900 рублей соответственно.