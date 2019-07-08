В России подорожал купе-кроссовер Audi Q8

Компания Audi повысила цены на свой купеобразный кроссовер Q8 в России. Автомобиль во всех комплектациях прибавил от 50 до 70 тысяч рублей.

По информации портала «Цена Авто», стоимость кроссовера Q8 с 3-литровым «дизелем» на 249 лошадиных сил в базовой комплектации теперь составляет 5 миллионов 60 тысяч рублей, а за «топовую» версию просят 5 миллионов 790 тысяч рублей.

За бензиновые версии купе-кроссовера в России отныне просят от 5 миллионов 170 тысяч рублей до 5 миллионов 900 тысяч рублей. В этом случае Q8 комплектуется 3-литровым силовым агрегатом, выдающим 340 лошадиных сил мощности.

Напомним, что модель Audi Q8 вышла на российский авторынок в декабре 2018 года. Весной 2019 года стартовали продажи дизельной версии этого кроссовера.