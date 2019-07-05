В РФ не выходит зарегистрировать тюнинг

Этим летом вступили в силу новые правила, при этом, оказалось, что ни одна экспертная лаборатория РФ им не соответствует.

Министерство энергетики направило в правительство прошение об отсрочке вступления в силу новых правил по легализации изменений в конструкцию ТС. Как оказалось, причина заключается в том, что ни одна из существующих лабораторий, работающих в Российской Федерации, не соответствует правилам, предъявляемым законодательством. Другими словами, отечественные автомобилисты просто лишились возможности проводить банальный тюнинг и тем более устанавливать ГБО.

Напомним, что с начала лета текущего года в России для того, чтобы легально модернизировать своё авто, например, установить лебёдку, необходимо пройти многоступенчатую процедуру согласования, в результате чего нововведения будут вписаны в паспорт ТС.

Согласно официальной статистике, ежегодно в стране менее 400 тысяч автомобилей получают изменений в заводской конструкции. И большая часть приходится именно на установку ГБО. Но если в ближайшее время ситуация с экспертными лабораториями не будет решена, в этом сегменте может произойти настоящий коллапс.