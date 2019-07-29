В РФ могут появиться светофоры, проецирующие лазерную стену

Согласно статистике, на территории Российской Федерации происходит не менее пяти тысяч наездов на пешеходов на светофорах в год. Чиновники всячески пытаются решить эту проблему, предлагая различные методики повышения уровня безопасности.

Одним из самых популярных способов сократить смертность пешеходов, является оборудование зебры, а также дополнительное освещение пешеходных зон. Однако, практика показывает, что нередко этого оказывается недостаточно.

Так, представители корпорации Ростех недавно сообщили о новой инициативе. Они полагают, что пришло время внедрять инновационные «умные» решения на отечественных дорогах. Речь идёт про новый светофор, который способен предупредить водителей о приближении к пешеходному переходу на расстоянии до двухсот метров с помощью проецирования лазерной стены. Работает система в автоматическом режиме.

Разработчики полагают, что таким образом удастся вовремя обратить внимание водителя на происходящее в зоне пешеходного перехода, что в результате приведёт к сокращению аварий и количеству человеческих жертв. Пока что не сообщается, когда именно новое оборудование появится на наших дорогах.