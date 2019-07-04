В ГИБДД решили детально разобрать ПДД

Стало известно о том, что в России в скором времени будет создана новая рабочая группа, которая будет заниматься анализом действующих правил дорожного движения.

Ещё в начале лета появились сведения о том, что в скором времени в ПДД произойдут серьёзные изменения. Дело в том, что сейчас даже многие инспекторы с трудом ориентируются в огромном количестве действующих норм и правил, не говоря уже о простых автомобилистах. Поэтому требовать с последних безукоризненного знания всех правил ПДД просто несправедливо.

На основании этого создана стратегия для упрощения и улучшения правил дорожного движения. Таким образом, можно будет наконец-то избавиться от путаницы, которая нередко имеет место. При этом, специалисты утверждают, что особых изменений в самих правилах не будет. Однако, они станут более структурированными и лаконичными.

Напомним, что о «наведении порядка» в ПДД в России говорят далеко не первый год.