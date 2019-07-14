«УАЗ» вспомнил о «Буханке» для телевизионщиков

Компания «УАЗ» продолжает делиться на своих страницах в соцсетях воспоминаниями о своих интересных моделях, продававшихся, либо так и не добравшихся до конвейера. На этот раз речь зашла о микроавтобусе УАЗ-452, использовавшимся как РПТС (репортажная телевизионная станция). Автомобиль вышел в 1978 году.

Машина была оборудована несколькими видеокамерами и компактным видеомагнитофоном, что позволяло вести репортаж с места события непрерывно на протяжении 45 минут.

Так называемая «карманная телестудия» оказалась неплохим решением для тех времен, но у нее был один существенный минус – стандартная «Буханка» была очень тесным автомобилем и не позволяла стоять внутри в полный рост. В середине 80-х инженерами было найдено решение, которым стал кузов от финской компании Ajokki. Его водрузили на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д, а передвижная телестудия получила название «Гранат-2».

В оснащение телестудии вошли две видеокамеры, микшерский пульт и видеомагнитофон ВМ-4101. Весь этот набор оборудования позволял вести непрерывную съемку до 1 часа, а также стоять в автомобиле в полный рост.