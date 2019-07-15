УАЗ «Буханку» предложат в новом, неожиданном цвете кузова

Бельгийский дилер «УАЗ» сообщил о планах по началу продаж автомобиля «Буханка» в неожиданном, оранжевом цвете кузова. Речь идет о специальной экспедиционной версии, которую имеют две другие модели Ульяновского автозавода – «Патриот» и «Хантер».

Напомним, что в России экспедиционная модификация «Буханки» с приставкой «Трофи» продается в безальтернативном защитном зеленом цвете. От обычной версии данной модели автомобиль отличается «зубастыми» покрышками BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, обутыми на стальные черные диски, экспедиционным багажником на крыше, другими дверными ручками и лестницей на задней двери.

Техническое оснащение «Буханки-Трофи» идентично стандартной версии. Это тот же 2,7-литровый бензиновый агрегат на 112 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП. Привод – полный.

Стоимость «Трофи»-версии «Буханки» составляет 839 тысяч 900 рублей, что на 130 тысяч рублей дороже, чем обычный 7-местный «УАЗ 3909 Комби».