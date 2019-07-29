У Bentley не будет второго внедорожника

Не так давно представитель компании Bentley сообщил о том, что автомобиль под названием Bentayga станет единственным в линейке. Таким образом, любители SUV и приверженцы самого бренда могут не тешить себя надеждами о выходе новинки.

При этом, в фирме рассказали о том, что не планируют отказываться от развития самой концепции. Поэтому можно смело предложить, что все силы компании будут сосредоточены на модернизации существующего Bentayga и выходе его новых версий.

В частности, была представлена гибридная модификация автомобиля. Согласно статистике, сейчас на кроссовер приходится примерно половина от всех продаж бренда. И всё дело не только в популярности самой премиальной марки, но и в великолепном техническом оснащении паркетника. Кроме того, для покупателей доступен широкий ассортимент дополнительных модификаций.