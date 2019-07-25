Тюнеры планируют возродить внедорожник ГАЗ-69 «Козлик»

Тюнинг-ателье Truck Garage намерено возродить легендарный советский внедорожник ГАЗ-69, который в простонародье окрестили «козликом». Машина сходила с конвейера с 1952 по 1972 год.

Накануне в Сети появились первые рендеры новинки, которая по задумке авторов проекта будет выпущена ограниченным тиражом в 12 экземпляров. Всего для покупателей будет доступно две модификации ГАЗ-69: в кузове пикап с жесткой крышей и кабриолет со складной крышей. Если проекту в итоге дадут «зеленый свет» и на него будут найдены средства, то производство ГАЗ-69 «Козлик» наладят в Петербурге.

Под капотом возрожденного «козлика» будет установлен 5,7 или 6,4-литровые моторы V8. Предполагается, что закупать их будут напрямую из США. Двигатели будут иметь небольшой пробег – до 30 тысяч километров.

Интерьер внедорожника выполнят в стиле 60-х годов. Несмотря на это в салоне возрожденного ГАЗ-69 применят современные «фишки», в числе которых электрорегулировка сидений, а также возможность синхронизации штатной аудиосистемы со смартфоном.

Стоимость возрожденного ГАЗ-69 «Козлик» должна составить более 4 миллионов рублей. Информации о том, когда автомобиль появится в продаже, пока нет.