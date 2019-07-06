Toyota Hiace выходит на российский автомобильный рынок

Шестое поколение японского микроавтобуса Toyota Hiace выходит в продажу на российском авторынке. Цена новинки стартует с отметки в 3 миллиона 43 тысячи рублей.

По сравнению с предшественником шестая генерация Hiace построена на абсолютно другой платформе и имеет другие габариты. Длина микроавтобуса составляет 5915 мм (+535 мм), а колесной базы – 3860 мм (+750 мм). За счет увеличения габаритов и колесной базы теперь в салоне нового Hiace помещается не 12 человек, как раньше, а 13.

Приводит в движение новинку 2,8-литровый турбодизельный агрегат, сочетающийся с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Мощность мотора составляет 150 лошадиных сил при 420 Нм максимального вращающего момента.

Уже в базовом варианте оснащения микроавтобус получил: фронтальные подушки безопасности, систему ABS, систему курсовой устойчивости (VSC), усилитель экстренного торможения, систему распределения тормозных усилий, а также систему активации аварийной сигнализации при экстренном торможении.