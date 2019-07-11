Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Японская Toyota работает над новым компактным кроссовером, который будут выпускать на мощностях завода Mazda-Toyota в Хантсвилле (штат Алабама, США). Данное предприятие запустят в 2021 году, а данная модель станет одной из первых, кто встанет на его конвейер.

Первоначально на новом совместном заводе Mazda и Toyota планировалось собирать последнюю генерацию Corolla, однако в последний момент руководства обеих компаний решили, что имеет смысл «подстроиться под требования рынка и спрос на компактные SUV».

Что касается самого компактного кроссовера, то о нем пока практически ничего неизвестно. По словам представителей Toyota, в качестве него выступит модель, которая пока не была анонсирована и является абсолютно новой.

Не исключено, что при ее создании инженерами будет взята за основу концепция полноприводного прототипа FT-4X, дебютировавшего на автомобильной выставке в Нью-Йорке в 2017 году.