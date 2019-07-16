Tesla решила «убить» Model S и Model X в базовых модификациях

Представители американской автомобильной компании рассказали о том, что решили навсегда покончить с базовыми модификациями моделей Model S и Model X. Они снимаются с продаж. Кроме того, была изменена ценовая политика бренда, а также внесены некоторые изменения в функции.

Как оказалось, для этих автомобилей в продаже останутся доступны только версии Long S и Performance. Седан теперь будет продаваться по цене от 80 тысяч долларов, тогда как за паркетник нужно будет доплатить минимум на 5 тысяч долларов больше.

Кроме того, сообщается, что фирма Илона Маска сделала пакет опций Ludicrous, который даёт возможность модели S доходить до первой сотни менее, чем за 2.5 секунды, общедоступным для модификаций. Хотя раньше за него отдельно нужно было доплатить порядка 20 тысяч долларов. Таким образом новые покупатели смогут неплохо сэкономить, получив авто с шикарными показателями динамики. Более того, теперь в перечне стандартных опций числится и белый цвет авто, который раньше стоил полторы тысячи долларов.