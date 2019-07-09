Tesla бьёт новые рекорды продаж

Американский производитель электрокаров рассказал о том, что во втором квартале текущего года им удалось реализовать по всему миру более 95 тысяч автомобилей. И это стало абсолютным рекордом в сегменте поставок готовых суперкаров.

Сообщается, что самой большой популярностью пользовались электрические машины модели Model 3. Немного отстают электрокары Model S и Model X. Значительно улучшает ситуацию ещё и тот факт, что за аналогичный период времени было произведено чуть более 87 тысяч автомобилей, а это значит, что продано было больше, чем выпущено и компания остаётся в плюсе.

Что касается прошлогодней статистики, то актуальная превысила её ровно в 2 раза. Эти данные подтверждают официальные отчёты, которые регулярно публикует компания на своём ресурсе.