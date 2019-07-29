Сверхэкономичная версия Kia Cerato вышла в продажу

Компания Kia вывела на китайский авторынок сверхэкономичную версию своего седана C-класса – K3. На ряде других рынков, в том числе и в России, данная 4-дверка имеет другое название – Cerato.

Основное отличие новой версии K3/Cerato от обычной заключается суперэкономичной силовой установке, которая обеспечивает расход в 1 литр топлива на 100 километров пробега.

Автомобиль получил агрессивную решетку радиатора с вертикальными секциями, модернизированную головную оптику на светодиодах, шильдик PHEV на крышке багажника, а также разъем для подзарядки.

Четырехдверка оснащена подзаряжаемой гибридной системой на базе 1,6-литрового «атмосферника», сочетающегося с электромотором. Суммарная мощность установки составляет 160 лошадиных сил. Запас хода – 80 километров, что является лучшим показателем в данном классе.

Стоимость гибридного Kia K3/Cerato стартует с отметки в 129 тысяч 800 юаней или около 1 миллион 200 тысяч рублей по актуальному курсу.