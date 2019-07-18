Subaru отзывает свои автомобили из-за существенного дефекта

Японский автомобильный производитель сообщил о старте очередной кампании по отзыву своих машин. На этот раз условиям акции соответствуют автомобили Outback и Legacy.

Для любого страхового агентства практически новый автомобиль, который был списан в тотал – настоящий кошмар. Однако, случается это крайне редко. В случае с данным производителем речь идёт не о десятках, и даже не о сотнях. Серьёзными дефектами обладают тысячи машин бренда, ввиду чего их просто нельзя оставлять в свободном использовании.

Напомним, что первый крупный отзыв случился в конце лета прошлого года на американском рынке. Тогда оказалось, что около трёхсот машин, которые только недавно сошли с конвейера, имеют дефект в виде отсутствия нескольких сварных точек. Таким образом, они просто не могли соответствовать сертификатам безопасности. Тогда производитель решил избавиться ото всех бракованных автомобилей.

На этот раз ситуация куда серьёзнее, так как под отзыв попадают практически 2 тысячи кроссоверов и полторы сотни седанов. У них некачественные сварные швы в области моторного щита. Конечно, такое количество машин под нож пускать нецелесообразно. Поэтому их всё-таки будут ремонтировать. Однако, чтобы не заставлять владельцев машин слишком долго ждать, так как для устранения неполадок понадобится полностью разбирать автомобили, фирма решила предложить владельцам отзывных машин либо предоставить авто взамен, либо же просто вернуть деньги.