Страховщики рассказали, что ОСАГО подешевело по всей России

По мнению автостраховщиков, среднестатистический ценник автогражданки сократился почти на 5.6 процентов по всей стране.

Стоит отметить, что аналогичные данные опубликовали и представители РСА. Таким образом они хотят сказать о том, что первый этап реформирования страхования прошёл весьма успешно, несмотря на то, что большая часть автомобилистов была уверена в том, что изменения в ценообразовании приведут лишь к увеличению конечной стоимости полиса.

Несмотря на достаточно позитивную ноту, с которой опубликовали свой отчёт в РСА, на самом деле ситуация по разным регионам страны сильно отличается. К примеру, магаданские автовладельцы теперь экономят на стоимости ОСАГО в среднем 20 процентов, что в денежном эквиваленте составляет примерно 740 рублей. Примерно на 10 процентов сократилась цена на полис в Саратовской области, Пермском крае и на Чукотке. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в этих регионах проживает не более 4 процентов ото всех российских автомобилистов. Поэтому такое внушительное подешевение доступно лишь меньшинству.

Одновременно с этим в пяти субъектах РФ был отмечен прирост стоимости ОСАГО. Больше всего полис подорожал в Тыве, где показатель составил почти 6 процентов.