Стартовала сборка кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda приступила к сборке своего нового кроссовера Kamiq, который заменит в модельном ряду марки хэтчбек Fabia. На европейский рынок новинка выйдет этой осенью.

Производство «паркетника» осуществляется на главном заводе «Шкода» в городе Млада-Болеслав. Для организации сборки данной модели компания инвестировала в производственную линию более 100 миллионов евро.

Напомним, что официальная презентация модели Skoda Kamiq состоялась в марте 2019 года на автомобильной выставке в Женеве. Кроссовер стал самым компактным в линейке SUV марки. Его длина равна 4251 мм, ширина – 1793 мм, а высота – 1531 мм.

На европейском авторынке продавать новинку будут с тремя бензиновыми турбированными агрегатами и одним дизельным мотором. В качестве первых трех выступит 1-литровый TSI на 95 и 115 «лошадок» и 1,5-литровый TSI на 150 лошадиных сил, а последнего – 1,6-литровый TDI на 115 «скакунов». В качестве трансмиссий предложат 5- и 6-скоростную МКПП или робот DSG.

Стоимость нового Skoda Kamiq пока неизвестна. Ожидается, что она составит в базовой комплектации не менее 14 тысяч евро. Продажи кроссовера в Европе стартуют этой осенью.