Стало известно, когда в РФ привезут Volkswagen Arteon

Компания Volkswagen может привезти на российский рынок свой купеобразный лифтбэк, который уже несколько лет доступен во многих странах, но не в нашей. Презентация серийной версии «Артеон» состоялась еще в начале 2017 года, однако до России автомобиль так и не добрался.

Судя по всему, в скором времени эта ситуация изменится, поскольку пресс-офис Volkswagen в РФ намекнул на появление в продаже в стране 4-дверного купе. Вероятно, им окажется как раз Arteon.

Предполагается, что продажи новинки стартуют в начале 2020 года. При этом, к тому времени Arteon будет положен плановый рестайлинг, так что пока не ясно, привезут в Россию эту модель в дореформенной или уже послереформенной модификации.

Вероятность того, что в Volkswagen решатся на локализацию производства этой модели, стремится к нулю, поскольку она является по большей части имиджевой и вряд-ли будет пользоваться высокой популярностью.