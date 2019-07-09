Стало известно, когда Kia Cerato GT-Line появится в России

Компания Kia планирует вывод на российский авторынок новой версии седана C-класса – Cerato GT-Line. Накануне в Сети появились первые сведения о том, когда стоит ждать новинку в России.

Согласно информации, опубликованной журналистами портала «РГ» со ссылкой на российское представительство корейской марки, до нашей страны новый Cerato GT-Line до конца года.

Предполагается, что модель Cerati GT-Line получит ряд визуальных отличий, которые можно было увидеть в моделях ProCeed GT-Line и Soul GT-Line.

Напомним, что третья генерация Kia Cerato поступила в продажу на российский авторынок в октябре 2018 года. Четырехдверка предлагается нашим покупателям с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми атмосферными двигателями с отдачей в 128 лошадиных сил и 150 лошадиных сил соответственно. Связку им составляет 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».