Стало известно, какие автомобили любят их владельцы больше всего

Американское исследовательское агентство J.D.Power опубликовало результаты проведенного опроса, касающегося индекса удовлетворенности в сегменте автомобилей. По данным издания, наиболее любимыми автомобилями среди их владельцев являются машины марки Porsche, набравшие в опросе 891 балл из 1000 возможных.

На втором месте по этому показателю идут автомобили еще одного немецкого бренда – BMW с показателем в 868 баллов. ТОП-3 с результатом в 867 баллов замыкает корейская премиальная марка Genesis.

Четвертая и пятая строчки достались автомобилям брендов Audi и Volvo с 866 и 863 набранными баллами соответственно.

Таким образом, вся первая пятерка в данном рейтинге по индексу удовлетворенности занята исключительно премиальными брендами.