Спортивный внедорожник Toyota Fortuner TRD готовится к запуску

Компания Toyota планирует выпустить «заряженную» версию своего популярного внедорожника Fortuner. Об этом стало известно накануне со слов одного из представителей японской марки, назвавшего даже первый рынок для новинки – Индию.

Автомобиль получит к своему названию приставку «TRD» (Toyota Racing Development) и появится в продаже уже в сентябре 2019 года.

От классического Fortuner версия TRD будет отличаться ярко-красной маркировкой придворного тюнинг-ателье «Тойоты», которую нанесут как на кузов, так и на диски. Кроме того, кроссовер получит затемненные стойки и 2-цветную окраску.

В интерьере прошедшего через модернизацию внедорожника появятся новые кожаные сиденья с восемью вариантами регулировок, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и навигацией, а также аудиосистему с 11-ю динамиками.

Техническое оснащение Fortuner TRD по сравнению с обычным внедорожником останется прежним – это 2,8-литровый дизельный агрегат на 177 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Кроме него для покупателей будет предложен 2,7-литровый бензиновый мотор на 166 «сил».