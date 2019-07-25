Составлен ТОП-10 автомобилей китайских марок в РФ

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг десяти самых популярных китайских автомобильных марок на российском авторынке. По информации данного издания, на сегодняшний день в автопарке легковых автомобилей в РФ насчитывается более 592 тысяч единиц китайских машин.

Первая позиция в этом рейтинге занята маркой Chery с 163 тысячами автомобилями в автопарке страны. На втором месте располагается Lifan со 150 тысячами обладателями этими машинами россиянами. ТОП-3 замыкает Great Wall – 117 тысяч 300 штук.

На четвертом месте идет Geely с автопарком в 102 тысячи 500 автомобилей, а на пятом – BYD – 14 тысяч 100 штук. Далее в этом ТОП-е расположились: FAW (10 тысяч 100 штук), Haval (5 тысяч 900 машин), Haima (5 тысяч 200 автомобилей), Changan (5 тысяч 100 единиц), а также DFM (4 тысячи 300 экземпляров).