Собрана часть инвестиций на строительство дороги Москва-Казань

Несмотря на то, что средства постепенно собираются, власти до сих пор не решили, нужно ли строить новую трассу от столицы до Казани, либо же стоит выполнить реконструкцию трассы М-7.

Пока что весы склоняются в сторону возведения новой трассы. Так как реконструкция может потребовать даже больше расходов, нежели работы «с нуля». Тем более, что в первом случае автомобилисты смогут в два раза быстрее добираться из Москвы в Казань. Хотя, за проезд по дороге всё-таки придётся платить.

Уже известно, что первые инвесторы готовы выделить на реализацию проекта сумму в 260 миллиардов рублей. Но, пока что информации о том, кто именно будет вкладчиком, закрыта. Часть денег будет выделена из федерального бюджета.