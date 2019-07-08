Скоростной лимит в РФ увеличат до конца этого года

На некоторых федеральных трассах скоростной лимит уже в этом году будет повышен вплоть до 130 километров в час. Отметим, что сейчас там действует ограничение по скорости на 20 километров в час меньше. Грядущие же изменения будут касаться не только платных, но и бесплатных трасс.

Представители профильного ведомства сообщают о том, что для того, чтобы реализовать данный проект, необходимо будет тщательно проверить все дороги и убедиться в том, что на конкретном участке пути оборудовано высококлассное, соответствующее нормам, дорожное покрытие, соблюдены все требования и выполняются все нормативные акты. Ведь согласно официальной документации, технические параметры современных автомагистралей рассчитаны на движение с максимальной скоростью в 150 километров в час.

Напомним, что не так давно стало известно о том, что в России хотят поменять правила проектирования перекрестков. Таким образом, все дороги, которые не будут иметь регулируемого пересечения, должны пересекать друг друга исключительно под прямым углом. Таким образом, можно будет предотвратить серьёзные аварии, которые участились в нашей стране.