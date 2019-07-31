Шкода Рапид 2018: табуретка класса «Солярис» «Рио» и «Поло», но вне конкуренции

Отзыв на автомобиль Шкода Рапид 2018 года выпуска

Решил менять своего «Форда» на новый автомобиль. Был «Фокус» 2 рестайлинг 2008 года. Сначала думал о «Фокусе» ,поехал и разочаровался.

Салон тесный цена ужас. За такие деньги точно «Октавия» вне конкуренции. В итоге понял, что не вывожу по деньгам и решился на «Шкоду Рапид», знаю, что понижаю класс, но «Весту» или «ХРэй» – точно нет.

В целом доволен, с учетом, что это табуретка класса «Солярис», «Рио», «Поло», но по мне – «Рапид» вне конкуренции. Это лично мое мнение. Заметьте «Весту» я тут даже не сравниваю, мне могут сказать: а зря – только владельцы «Весты». Цена ей 500 и я бы брал, плевался, но брал.

Автомобиль: Skoda Rapid

Год выпуска: 2018

Пробег на момент написания отзыва: 13000 км

Объем двигателя: 1,6

Мощность двигателя: 110 л.с.

Тип топлива: бензин

Расположение руля: слева

Автор: Дима

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