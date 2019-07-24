Шестиместный кросcовер Dongfeng 580 Pro выходит в продажу

На китайском авторынке стартуют продажи обновленной версии шестиместного кроссовера Dongfeng. Автомобиль под названием 580 с индексом Pro получил ряд незначительных отличий от дореформенной версии в числе которых значатся: новая радиаторная решетка, другая оптика и бамперы, но самая главная перемена ждет покупателей в салоне машины.

Рестайлинговый Dongfeng 580 Pro получит переработанную переднюю панель с большим 15,3-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, который также выполняет функции цифровой приборной панели.

Длина кроссовера составит 4680 мм, ширина – 1845 мм, а высота – 1715 мм. Размер колесной базы – 2780 мм, а клиренс равен 200 мм.

Приводить в движение китайский «паркетник» будет 1,5-литровый турбированный двигатель, выдающий 150 лошадиных сил мощности. Связку ему составит бесступенчатый вариатор CVT и безальтернативный передний привод.

Стоимость новинки в «Поднебесной» составит от 89 тысяч 900 юаней или 820 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по актуальному курсу.