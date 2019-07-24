SEAT El-Born EV выйдет на рынок в будущем году

Уже в 2020 году компания SEAT выпустит свой второй электрокар.

Напомним, то впервые модель под маркетинговым названием El-Born EV была представлена общественности в Женеве. Как оказалась, в основе авто лежит та же архитектура, что и в случае с первым розеточным авто бренда. Но, на этот раз производитель обещает, что ёмкости аккумулятора хватит для того, чтобы на одном заряде преодолеть расстояние в 420 километров.

Работать автомобиль будет за счёт электроустановки с мощностью в 204 лошадиные силы. Кроме того, аккумулятор будет поддерживать технологию быстрой зарядки, ввиду чего около 80 процентов ёмкости можно будет восполнить всего за 47 минут. А до первой сотни электрокар может разогнаться за 7.5 секунд.

Внешне авто будет выглядеть стильно. Радиаторная решётка будет заменена на заглушку. Экстерьер дополнят двадцатидюймовые диски, а в интерьере будет работать мультимедийная система с тачскрином на 10 дюймов.