Самый дешевый кроссовер Hyundai вышел в продажу в Корее

Самая бюджетная модель компании Hyundai в сегменте SUV – кроссовер Venue – добрался до родного для марки рынка – Южной Кореи. При этом дебют этой модели состоялся еще в апреле, а в Индии «паркетник» уже продается, причем пользуясь ажиотажным спросом среди покупателей. До США «Веню» доедет только осенью.

На корейском же рынке новинка представлена в трех версиях, одна из которых, под названием Flux, стоит особняком, поскольку ее приготовили исключительно для местных покупателей. Отличается она от других контрастным декором, другой радиаторной решеткой и 17-дюймовыми колесами. В оснащение этой модификации входит: обогрев рулевого колеса, камера заднего вида, люк и светодиодная оптика. Но более необычной является опция с инфракрасным обогревом коленей водителя со встроенным излучателем в кожухе рулевой колонки.

На корейском авторынке новый Hyundai Venue, как и в будущем в США, получит безальтернативный атмосферный двигатель SmartStream с рабочим объемом в 1,6-литра и мощностью 123 лошадиные силы. Связку ему составит 6-ступенчатая МКПП или вариатор IVT.

Стоимость базовой версии «Веню» в Корее составляет 12 тысяч 500 долларов, а за «топовую» комплектацию со всевозможными опциями просят 19 тысяч.

В России данную модель, к сожалению, ждать не стоит. Данную информацию в начале месяца подтвердили в отечественном офисе «Хендэ».