Самый дешевый кроссовер Hyundai не привезут в Россию

Весной этого года компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый доступный на сегодняшний день кроссовер под названием Venue. «Паркетник» сразу же вызвал ажиотажный спрос среди покупателей, мгновенно став бестселлером. За автомобиль в базовой комплектации просят всего 650 тысяч рупий, что эквивалентно сумме в 605 тысяч рублей по актуальному курсу. При этом кроссовер имеет вполне себе неплохое для своей ценовой категории оснащение.

Появление в продаже этой модели вызвало большой интерес среди российских покупателей, которые активно приобретают модель Hyundai Creta, удерживающую популярность в своем сегменте с момента выхода на рынок. Но, к сожалению, продавать Hyundai Venue в России не будут. Об этом сообщил управляющий директор «Хэндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, ответивший на вопрос журналистов, если ли перспективы у Venue в РФ следующее:

«Никаких. Venue годится только для Индии, это очень маленький автомобиль, он хороший, но маленький, пусть и кроссовер. Машина сама по себе недорогая, но турбомотор – дорогой. Не пойдет. Поверьте, мы считали и смотрели – увы, не пойдет, не проходит по экономике», – сообщил нашим коллегам с портала «Колёса.ру» топ-менеджер.

Таким образом, потенциальным покупателям, ожидающим появления дешевого кроссовера Hyundai Venue в России, теперь можно начинать искать другие варианты.