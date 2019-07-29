Самому доступному кроссоверу Audi не достанется полный привод

Немецкий автомобильный производитель провёл презентацию своего нового компактного автомобиля А1. Как оказалось, авто получило более высокий дорожный просвет, а также новую моторную гамму.

Уже известно, что отличаться от прошлого поколения машина будет наличием обновлённой радиаторной решётки восьмиугольной формы. Для большего эпатажа и стилизации под кроссовер, бампера автомобиля оснащаются специальными защитными накладками, которые имитируют нержавеющую сталь.

Клиренс кроссовера теперь стал больше на 4 сантиметра. Завершают комплектацию шикарные колёсные диски на 16 дюймов. А вот в салоне практически нет никаких изменений. В серии edition будут предложены оранжевые или серебристые вставки в интерьере. Все комплектации предусматривают наличие цифровой приборной панели. За доплату можно приобрести адаптивную подвеску, а также тормозные диски со спортивными суппортами красного цвета.

Что касается моторной гаммы, то по этому поводу фирма пока умалчивает. Вероятнее всего авто получит литровый мотор на 116 лошадей, а также полуторалитровую и двухлитровую турбочетвёрку на 150 и на 200 лошадиных сил. А вот полного привода по всей видимости у кроссовера не будет.