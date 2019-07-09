Ростех может не получить контроль за камерами

Профильное министерство не поддержало инициативу о создании единого оператора для комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в России. Соответственно, вероятнее всего Ростех лишится возможности получить единственного в стране закупщика дорожных камер.

Как оказалось, после исследования конкуренции на рынке в этом сегменте, стало ясно, что подобное решение способно серьёзно навредить рынку, на котором сейчас образовалась великолепная динамика.

Напомним, что всё началось с того, что чиновники решили полностью отказаться от частных компаний, которые предоставляли услуги по закупке и установке камер видеонаблюдения на дорогах. Ведь в стране разыгралось немало скандалов, в рамках которых компании обвиняли в том, что они нерационально развешивают камеры и выбирают места для установки комплексов только исходя из коммерческих соображений. Более того, некорректная установка нередко была виной того, что водителям приходили ошибочные штрафы.

Спустя время стало известно о том, что компанию ГЛОНАСС БДД собираются сделать единственным оператором в РФ, который бы занимался всеми вопросами по поводу дорожных камер. Однако, к согласию по этому вопросу чиновники так и не пришли.