Россияне потратили на новые авто 963 миллиарда рублей

С начала текущего года россияне потратили на 8 процентов больше денег на новые легковые автомобили, чем за аналогичный период 2018 года. Однако, на самом деле это не связано с резким повышением продаж. Как оказалось, вся причина заключается в том, что сами автомобили подорожали.

В среднем стоимость каждого авто выросла на 10 процентов. При этом, с начала года россияне потратили на такие покупки более 963 миллиардов рублей. Что же касается самих продаж, то за указанный промежуток времени они сократились на 2 процента.

На машины отечественного производства было потрачено более 96 миллиардов рублей. Остальные деньги пошли на приобретение зарубежных авто. Среди них лидирует марка Kia, за машины этого бренда россияне отдали более 122 миллиардов рублей. На втором месте находится марка Toyota с результатом в 98 миллиардов рублей. Замыкает тройку лидеров по Hyundai. Машины этой марки обошлись покупателям в 87 миллиардов рублей.