Российский рынок снова показал отрицательную динамику

В сети появилась информация про результаты продаж новых легковых и коммерческих автомобилей в рамках Российской Федерации. Как оказалось, отрицательная динамика не покидает российский рынок.

Так, согласно независимой статистике, всего в РФ было реализовано за первый летний месяц чуть более 11 тысячи продаж новых авто и это на 3.3 процента меньше, чем годом ранее. Всего же за первое полугодие 2019 было продано около 829 тысяч авто, и это на 2.4 процента меньше, чем в прошлом году.

В целом, результат прогнозируемый и вполне ожидаемый, и теперь можно смело говорить о том, что конец года Россия не сможет завершить с положительным приростом. Однако, эксперты утверждают, что показатели не критичны. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что потеряла в продажах даже отечественная марка Lada. В июне её результаты просели на 2 процента.