Renault Zoe оказался дороже своих конкурентов

Не так давно в сети были рассекречены абсолютно все характеристики нового электрического автомобиля модели Renault Zoe. Теперь же производители поделились планами по поводу ценовой политики машины. И они оказались весьма спорными, по мнению аналитиков.

Прямым соперником Renault Zoe является Corsa-e от Opel. И за него в настоящий момент производитель хочет получить от 29 тысяч 900 евро. При этом, новинка будет стоить как минимум на 2 тысячи евро дороже. 550 евро дороже.

Естественно, справедливости ради, стоит отметить, что на самом деле разница не настолько велика, чтобы производитель мог из-за этого потерпеть крах в продажах и его верные фанаты всё равно выберут любимую марку. Ведь бренд уже хорошо раскручен и известен. Однако, многие эксперты всё равно полагают, что фирма выбрала для себя не лучшую ценовую политику, учитывая то, что рынок только-только начинает привыкать к электрокарам. Но, изменения в ценниках не предвидятся, так как в Германии на авто уже принимают заказы.

Напомним, что в базовой модификации новинка будет оснащена мотором на 108 лошадей, а ёмкость аккумулятора составит 52 кВтч.