Продажи новых иномарок в РФ в I полугодии упали на 4%

Согласно информации, опубликованной российскими автомобильными аналитическими агентствами, за шесть месяцев 2019 года в России было реализовано 611 тысяч 800 новых легковых и коммерческих автомобилей иностранных брендов. По данным портала «Автостат», это на 4 процента ниже, чем было зафиксировано по ходу аналогичного периода 2018 года.

Рыночная доля новых иномарок в РФ сократилась на 1%, составив 73,8% вместо 74,7% годом ранее. Наибольшее падение зафиксировано за двумя автопроизводителями – Ford, покидающий российский рынок, потерял в продажах в стране 18 процентов, а Nissan – 15%. Кроме них отрицательную динамику за отчетный период продемонстрировали бренды Renault (-9%) и Toyota (-1%).

Что касается отечественных автомобилей, то спрос на них продолжает расти. За первое полугодие продажи новых легковушек российских брендов прибавили 1% – до 216 тысяч 900 единиц.