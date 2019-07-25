Премиальный внедорожник Changan CS75 Plus добрался до дилеров

Китайская Changan готовится к началу реализации на местном рынке новой версии своего внедорожника CS75 с приставкой Plus. Продажи кроссовера стартуют уже в августе этого года. Накануне дилеры получили первую партию из товарных автомобилей.

Новый Changan CS75 Plus унифицирован с ультрасовременным кросс-купе CS85. Кроссовер имеет множество серьезных отличий от обычного CS75, ранее продававшегося на российском авторынке. Новинка получила зауженную головную оптику со светодиодными элементами, большую решетку радиатора, агрессивный передний бампер, а также задние фонари на LED-матрицах.

В интерьере кроссовера появилась цифровая «приборка», объединенная с дисплеем мультимедийной системы на центральной консоли.

Длина кроссовера составляет 4700 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1700 мм. Размер колесной базы равен 2710 мм, что сопоставимо с конкурентом в лице Hyundai Santa Fe.

В моторную линейку новинки вошли 1,5- и 2-литровые турбированные бензиновые двигатели, выдающие 179 и 233 лошадиные силы соответственно. Связку моторам составляет 8-диапазонная автоматическая коробка передач фирмы Aisin. Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость новинки в «Поднебесной» составит от 115 тысяч 900 юаней или 1 миллиона 65 тысяч рублей по актуальному курсу. Доберется ли новый CS75 Plus до России, пока неизвестно.