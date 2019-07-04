Представлена обновленная версия Opel Astra

Компания Opel провела официальную презентацию обновленной версии хэтчбека и универсала Astra. Автомобиль сохранил прежнюю платформу, созданную инженерами General Motors, а также большую часть двигателей.

Визуально новую «Астра» от предшественницы можно будет отличить по обновленной решетке радиатора и другим бамперам. В целом аэродинамический обвес хэтчбека претерпел множество небольших изменений, которые должны позитивным образом сказаться на лобовом сопротивлении воздуха.

Продавать обновленную Opel Astra в Европе будут с 1,2-литровым турбированным агрегатом на 110, 130- и 145 лошадиных сил. Кроме него предложат 1,4-литровый 3-цилиндровый турбомотор на 145 «скакунов». Первому агрегату пару составит исключительно МКПП, а второму – бесступенчатый вариатор разработки General Motors.

Еще одним новым двигателем для «Астры» станет 1,5-литровый «дизель» на 105 и 122 лошадиные силы. В связке с ним будет работать 6-ступенчатая «механика» или 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В продажу в странах ЕС новый Opel Astra поступит этой осенью. Стоит ли ждать появления «Астры» в России, пока неизвестно.