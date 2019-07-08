Представлен новый Lightyear One

Автомобиль под названием Lightyear One, о котором ходило невероятное количество слухов, наконец-то представлен. Как оказалось, он показывает великолепную дальность пробега на одном заряде аккумулятора.

Так, стало известно о том, что гибридное транспортное средство, которое оснащено солнечными батареями, имеет запас хода в рекордные 725 километров. Отметим, что даже популярная модель фирмы Илона Маска Tesla Model S способна проехать только до 595 километров.

При этом, сами разработчики шокирующей новинки рассказали о том, что при определённых погодных условиях пробег их авто может увеличиться вплоть до 800 километров. В среднем же одного часа зарядки солнечной батареи, хватит на 12 километров пути.

Для того, чтобы в случае непогоды не остаться без ресурсов, предусмотрена возможность зарядки от электрической сети. В продажу новинка поступит только через 2 года в ограниченной партии лимитом в 500 единиц. Стоить же суперкар будет от 170 тысяч долларов. А для того, чтобы забронировать для себя это авто уже сейчас, нужно заплатить 135 тысяч долларов.